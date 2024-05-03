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        Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı

        Giresun'un Görele ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:40
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        Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
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        Giresun'un Görele ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Görele Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan havuzun faaliyete alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Genç, tesisin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu gibi hizmetlerin ilçeye kazandırılması çok önemlidir fakat daha önemli bir şey var ki bu tesislerin etkili ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın tamamına hizmet etmesini sağlamaktır." dedi.

        Belediye Başkanı Dede ise tesisten Görele'nin yanı sıra diğer ilçelerin de istifade edeceğini belirterek, "İlçemizde tüm branşlarda olduğu gibi yüzmede de başarılı sporcularımızın yetişmesini istiyoruz. İnanıyorum ki hizmete sunduğumuz Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz sayesinde ilçemizi bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirecektir." diye konuştu.

        Her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade eden Dede, "Spor alanında başka çalışmalarımız da olacak. Ben bu tesisin ilçemize kazandırılması emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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