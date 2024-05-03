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        Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:35
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        Türkiye'nin 8 aylık fındık ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 8 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Nisan 2024'te yurt dışına 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar karşılığında 213 bin 338 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 220 bin 466 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 316 milyon 179 bin 769 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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