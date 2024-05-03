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        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Giresun'da bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:49
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        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Giresun'da bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Merkeze bağlı İnişdibi köyünde, Bekir Yılmaz'dan bir süre haber alamayan yakınları fındık bahçesinde arama yaptı.

        Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken bulanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, 50 yaşındaki Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yılmaz'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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