Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Merkeze bağlı İnişdibi köyünde, Bekir Yılmaz'dan bir süre haber alamayan yakınları fındık bahçesinde arama yaptı.

Giresun'da bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

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