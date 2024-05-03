Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Giresun'da bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.
Giresun'da bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı İnişdibi köyünde, Bekir Yılmaz'dan bir süre haber alamayan yakınları fındık bahçesinde arama yaptı.
Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken bulanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 50 yaşındaki Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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