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        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:26
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        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hacı Akın'dan (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, Akın'ın içerisinde bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, Güdül köyü Arpaçukuru mevkisinde dere yatağına devrilmiş halde buldu.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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