Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hacı Akın'dan (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Akın'ın içerisinde bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, Güdül köyü Arpaçukuru mevkisinde dere yatağına devrilmiş halde buldu.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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