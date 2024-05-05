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        Giresun'da adliyeden kaçan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

        Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 05.05.2024 - 15:29
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        Giresun'da adliyeden kaçan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı
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        Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı.

        Kentte bir ikamette sabah saatlerinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, elleri kelepçeli halde firar etti.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan O.G, koşarak kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polis, kaçmaya devam eden O.G'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        Hafif yaralanan O.G, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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