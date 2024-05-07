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        Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Avrupa Kupası

        GÜLTEKİN YETGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Görele Belediyespor, bu yıl da Avrupa Kupası'na katılmak için sıralama etabında mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:40
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        Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Avrupa Kupası
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        GÜLTEKİN YETGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Görele Belediyespor, bu yıl da Avrupa Kupası'na katılmak için sıralama etabında mücadele edecek.

        Ligde normal sezonu 5'inci basamakta tamamlayan Giresun temsilcisi, sıralama etabında başarılı olması halinde Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası'na geçen yıl ilk kez katılan Görele Belediyespor, bu heyecanı yeniden yaşamak istiyor.

        Görele Belediyespor Antrenörü Mehmet Ali Binen, AA muhabirine, lig başında belirledikleri ilk 5'in içerisinde yer alma hedeflerini başardıklarını söyledi.

        Sezona 14 oyuncuyla başladıklarını aktaran Binen, "Sezonun ilk ayında 2 oyuncumuz sakatlandı, ikinci yarının başında da çok değerli oyuncumuz Şerife sakatlandı. Buna rağmen hiçbir maçta onların eksikliğini hissettirmeden takımım elinden geleni yaptı ve ligi 5'inci bitirdik." diye konuştu.

        Binen, sıralama etabında sahalarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 2 maç oynayacaklarını, eşleşmede üstünlük sağlamaları durumunda Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını ifade etti.

        Turu geçmeleri halinde şampiyonluk etabından gelecek rakipleriyle karşılaşacaklarını kaydeden Binen, bu maçlar sonucu 4'üncü olan takımın Avrupa Kupası'na direkt, 5'inci ekibin ise kontenjandan katılım sağlayacağını belirtti.

        Binen, geçen yıl Avrupa Kupası'na kontenjandan katılım sağladıklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu yıl direkt Avrupa Kupası'na katılmak istiyoruz, işimizi şansa bırakmadan 4'üncü takım olarak gitmek istiyoruz. Şu anki çalışmalarımız buna yönelik son hız devam ediyor. Sakatlarımız var, mevcut kadroyla devam ediyoruz. Takımımın iyi gittiğini düşünüyorum, bundan daha iyi ne yapabilirlerdi? İnanın bundan daha iyi yapılacak bir şey yoktu."

        Düşük bütçeli bir takım olmalarına rağmen ligi iyi yerde tamamladıklarını dile getiren Binen, "Takımdan yıldız oyuncularımız gitmişti, eski oyuncularımızdan ikisini transfer ettik, alt ligden gelecek vadeden 4 oyuncu aldık, bu şekilde takımı oluşturduk. Hem oyuncuları kazandık hem de mevcut oyuncularımız üzerine koyarak devam etti." ifadelerini kullandı.

        Binen, geçen yıl Avrupa Kupası'nda şehir için çok iyi bir ambiyans oluştuğunu belirterek, Giresun'un bunu tekrar hak ettiğini vurguladı.

        - "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"

        Takım kaptanı Serpil Abdioğlu ise sıralama etabında zorlu maçlar oynayacaklarına işaret ederek, "İnşallah İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarının ikisini de kazanıp seriyi üçüncü maça taşımamak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupası, inşallah iyi sonuçlar alıp yolumuza Avrupa'da devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Giresun'dan Avrupa müsabakalarına çıkan ilk takım olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Serpil Abdioğlu, bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

        Serpil Abdioğlu, kendisinin ligde ilk yarının en çok, ikinci yarının ise ikinci en çok top çıkaran kalecisi olduğunu kaydederek, bu konuda mutlu olduğunu ifade etti.

        - "Bu şehir ve bu takım tekrar Avrupa Kupası oynamayı hak ediyor"

        Takım oyuncularından Sevil Ay da kendi sahalarında oynamanın avantajını iyi kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Asıl hedefimiz sıralama etabının sonunda ligi 4'üncü bitirmek ve Avrupa'da mücadele etmek. Çünkü bu şehir ve bu takım tekrar Avrupa Kupası oynamayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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