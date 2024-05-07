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        Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:06
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        Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması yapıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı.

        Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.

        Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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