Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması yapıldı
Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.
Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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