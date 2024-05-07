Espiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması yapıldı

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, yarışmanın geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonunda organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top oyunlarını oynadı.

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