Espiye'de muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.
Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.
Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında köy ve mahalle muhtarlarına bilgi aktarıldı.
Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hikmet Domaç, eğitimle muhtarların hizmet kalitesinin yükseltilmesinin, yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
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