Espiye'de muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında köy ve mahalle muhtarlarına bilgi aktarıldı.

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