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        Ticaret borsalarında 8 ayda 337 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 döneminde 337 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:22
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        Ticaret borsalarında 8 ayda 337 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 döneminde 337 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu 8 aylık dönemde borsalarda 337 bin 301 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem, 871 bin 507 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 70 bin 622 tonla Ordu, 35 bin 442 tonla Düzce/Bolu izledi.

        GTB'de ise 33 bin 31 ton fındık işlem gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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