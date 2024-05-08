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        Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar güzelliği

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:52
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        Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar güzelliği
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı.

        İlçenin Gürpınar ile Toplukonak köyü sınırları içerisinde yer alan 1780 rakımlı yayla, DSİ'nin inşa ettiği göletle farklı bir güzelliğe büründü.

        Karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölette bir bölümü su altında kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Dikmetaş Yaylası yaz aylarında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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