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        Giresun Limanı'na bu yıl 48 yük ile 8 konteyner gemisi giriş yaptı

        Giresun Limanı'na yılın ilk 5 ayında 48 yük ile 8 konteyner gemisinin giriş yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:28
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        Giresun Limanı'na bu yıl 48 yük ile 8 konteyner gemisi giriş yaptı
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        Giresun Limanı'na yılın ilk 5 ayında 48 yük ile 8 konteyner gemisinin giriş yaptığı bildirildi.

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odasından (GTSO) yapılan açıklamaya göre, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Liman İşletme Müdürü Murat Solak'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

        Çakırmelikoğlu, 1980'li yıllardan itibaren durağan bir yapıya dönüşen Giresun Limanı'nın aktifleştiğini belirtti.

        Limandaki faaliyetlerin de çeşitlendiğine dikkati çeken Çakırmelikoğlu, ithalatın yanında ihracata dönük işlemlerin artırılmasının faydalı olduğunu aktardı.

        Çakırmelikoğlu, konteyner taşımacılığının ilk 5 aylık görüntüsünün istikrarlı olduğuna işaret ederek, "Giresun Limanı'nın özüne uygun faaliyetlerini dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz. Konteyner hizmetinin devamını ve limanın daha modern bir hizmet alanına dönüştürülmesi de beklentilerimiz içinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

        Liman İşletme Müdürü Solak ise Çakırmelikoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Limana 2024 yılı itibarıyla toplamda 48 kuru/sıvı yük gemisi geldiği belirten Solak, bu gemilerle limanda 333 bin 103,653 ton yükleme yapıldığını kaydetti.

        Solak, geçen yıl kasım itibarıyla Giresun'a kazandırdıkları konteyner taşımacılığında da önemli mesafe katettiklerini vurgulayarak, "2024 yılı içerisinde limanımıza 8 konteyner gemisi ile 6679 TEU (konteyner birimi) hareketi yapılmıştır. Ayrıca konteyner taşımacılığı yapan MSC firması verileri ışığında Giresun Limanı, Trabzon ve Samsun limanlarını da geride bırakmıştır." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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