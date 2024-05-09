Giresun'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı

Hafta nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerinin verildiği tören, stantların gezilmesi ile sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, yılın başarılı emniyet, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi.

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