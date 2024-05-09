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        Giresun'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı

        Giresun'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:09
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        Giresun'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı
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        Giresun'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Meydanı'ndaki etkinlik, Vali Fatih Mehmet Serdengeçti'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, yılın başarılı emniyet, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi.

        Hafta nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerinin verildiği tören, stantların gezilmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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