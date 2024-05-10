Yağlıdere'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, broşür de dağıttı.

GİRESUN(AA ) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve denetimler yapıldı.

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