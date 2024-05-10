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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:17
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

        Bitexen Giresunspor: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 78 Ege Teomete), Lütfü Kara, Emre Nizam (Dk. 56 Şahin Dik), Furkan Arda Kabaca (Dk. 78 Berkay Özyazıcı), Muhammet Turhan (Dk. 56 Faruk Can Genç)

        Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Eser, Cofie, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan (Dk. 73 Yusuf Saitoğlu), İlhami Siraçhan Nas, Muhammed Mert, Bouali, Emre Demir, Kosoko (Dk. 46 Emrecan Bulut)

        Goller: Dk. 22 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 36 Atalay Babacan (Ümraniyespor), Dk. 58 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor),

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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