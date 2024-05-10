Stat:ÇotanakSpor Kompleksi
Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan
Bitexen Giresunspor: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 78 Ege Teomete), Lütfü Kara, Emre Nizam (Dk. 56 Şahin Dik), Furkan Arda Kabaca (Dk. 78 Berkay Özyazıcı), Muhammet Turhan (Dk. 56 Faruk Can Genç)
Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Eser, Cofie, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan (Dk. 73 Yusuf Saitoğlu), İlhami Siraçhan Nas, Muhammed Mert, Bouali, Emre Demir, Kosoko (Dk. 46 Emrecan Bulut)
Goller: Dk. 22 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 36 Atalay Babacan (Ümraniyespor), Dk. 58 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor),
GİRESUN
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