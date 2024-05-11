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        Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:08
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        Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

        İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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