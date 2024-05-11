Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

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