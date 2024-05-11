Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Karadeniz Sahil Yolu ile Espiye-Yağlıdere kara yolunda denetim yapan trafik polisleri, sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulundu. Ekipler, 232 araç sürücüsüne trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.

        Okulları da ziyaret eden ekipler, 420 ortaokul öğrencisine uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Etkinlikler kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarına, "Hayatla Yarışılmaz" afişleri asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları

        Benzer Haberler

        Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi
        Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi
        Giresunspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Giresunspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Giresunspor - Ümraniyespor: 1-2
        Giresunspor - Ümraniyespor: 1-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Giresun'da Engelliler Haftası kutlandı
        Giresun'da Engelliler Haftası kutlandı
        Yağlıdere'de "Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi
        Yağlıdere'de "Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi