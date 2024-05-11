Espiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Okulları da ziyaret eden ekipler, 420 ortaokul öğrencisine uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Etkinlikler kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarına, "Hayatla Yarışılmaz" afişleri asıldı.

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