Piraziz'de konferans düzenlendi

Konferansa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Akoglu, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi ve davetliler katıldı.

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