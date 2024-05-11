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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig Sıralama Etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:53
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig Sıralama Etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 17-13 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

        Görele Belediyespor, iki maçını da kazanarak üst tura yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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