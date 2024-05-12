Sağlık çalışanları etkinlikte bir araya geldi

GİRESUN(A)- Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi tarafından "Anneler Günü, "Hemşireler Günü" ile "Ebeler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu,üç özel günü aynı gün kutladıklarını söyledi.

Elifoğlu, sendika olarak 280'den fazla kazanımla çalışanlara hem sosyal hem de maddi kazançlar sağladıklarını belirterek, "Bunların hiçbirinin yeterli olmadığını biliyoruz. Bunun için hiç durmadan haklarımızın kazanılması noktasında kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.