Giresun Tabipler Odası yeni yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi
Giresun Tabipler Odası'nın yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yaptığı bildirildi.
Giresun Tabipler Odası'nın yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yaptığı bildirildi.
Odadan yapılan yazılı açıklamada, Giresun Tabipler Odası'nın genel kurulunun 5 Mayıs'ta yapıldığı, başkanlığa Doç. Dr. Erhan Demirelli'nin yeniden seçildiği belirtildi.
Açıklamada, Demirelli başkanlığındaki oda yönetiminin genel sekreter Dr. Orhan Erzurum, muhasip üye Dr. Ayşe Sultan İlhan, sayman üye Doç. Dr. İlker Fatih Sar ve üye Op. Dr. Erhan Çolak'tan oluştuğu kaydedildi.
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