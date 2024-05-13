Görele Belediyesi tarafından annelere özel program düzenlendi

Görele Belediyesi tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa ilçede yaşayan anneler katıldı.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, burada yaptığı konuşmada, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, tüm annelerin gününü kutladı.

Annelerin yılda bir defa değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Annelerimiz çok kıymetli, çok değerlidir. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere vefat eden annelerimizin, anne adaylarımızın, davetimizi kırmayıp katılan annelerimizin, tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Merhametli, yüreği güzelliklerle ve iyiliklerle dolu tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum."