Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada hayatımı kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki yakınlarını ziyarete giderken kaza geçiren Hüseyin ve Sevgi Özdemir çiftinin bir yıl önce evlendiği, Sevgi Özdemir'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hüseyin ve Sevgi Özdemir için Güdül köyü Camisi'nde düzenlenen törene, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden Hüseyin (39) ve eşi Sevgi Özdemir'in (39) cenazeleri, memleketleri Giresun'da toprağa verildi.

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