Espiye'de empati etkinliği düzenlendi

Kaymakam Taner Tengir, her sağlıklı bireyin bir gün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, “Aynı toplumda birlikte yaşadığımız tüm engelli insanlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir." dedi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara bazı engellerde testler uygulandı.

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