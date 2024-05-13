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        Espiye'de empati etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Empati" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:00
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        Espiye'de empati etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Empati" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara bazı engellerde testler uygulandı.

        Kaymakam Taner Tengir, her sağlıklı bireyin bir gün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, “Aynı toplumda birlikte yaşadığımız tüm engelli insanlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir." dedi.

        Tengir, programla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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