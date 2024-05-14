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        Giresun'da DOKAP'ın destekleyeceği projeler imzalandı

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:18
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        Giresun'da DOKAP'ın destekleyeceği projeler imzalandı
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        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

        Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Giresun'un kalkınması için büyük önem taşıyan projelerin değerinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

        Tarım sektöründen eğitime, kırsal altyapıdan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede yer alan projelerin, bölgenin gelişimine ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Serdengeçti, "DOKAP, Giresun ve çevresinin gözbebeği bir kurum olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin kalkınmasına liderlik etmeye devam edecektir." dedi.

        Serdengeçti, DOKAP Başkanı Gültekin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Uygulanacak projelerin içerik ve faaliyetlerinin yer aldığı sunumun ardından proje protokolleri imzalandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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