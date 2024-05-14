Giresun'da DOKAP'ın destekleyeceği projeler imzalandı

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Giresun'un kalkınması için büyük önem taşıyan projelerin değerinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.