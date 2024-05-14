Espiye Kaymakamı Tengir, başarılı personeli ödüllendirdi
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı kamu personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı kamu personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Kaymakamlıkta düzenlenen törende Tengir, gösterdikleri yüksek performanslarından dolayı aralarında jandarma ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 9 personele belgelerini verdi.
Tengir, burada yaptığı konuşmada, insana verilen hizmetin değerinin ölçülemeyeceği belirterek, yapılan çalışmaların kutsallığının bilinmesinin meslek hizmeti noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.
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