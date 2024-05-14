Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak

Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesiste festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Festival için kapsamlı hazırlık yaptıklarını belirten Köse, festivali "Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde" sloganıyla kutlayacaklarını vurguladı.

Köse, Gürcistan ve Slovakya'nın yanı sıra Muğla Büyükşehir, Polatlı ve Afyonkarahisar belediye ekiplerinin de festivale katılacağını kaydetti.