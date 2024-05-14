Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak

        Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesiste festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Festival için kapsamlı hazırlık yaptıklarını belirten Köse, festivali "Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde" sloganıyla kutlayacaklarını vurguladı.

        Köse, Gürcistan ve Slovakya'nın yanı sıra Muğla Büyükşehir, Polatlı ve Afyonkarahisar belediye ekiplerinin de festivale katılacağını kaydetti.

        Festivalin maliyetinin 11 milyon lirayı bulduğuna işaret eden Köse, bu rakamı iş adamı sponsorlar aracılığıyla sıfıra indirdiklerini aktardı.

        Köse, 19-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Giresun ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerden de herkesi davet ederek, "Aksu Festivalimiz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirecek, vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Renkli ve coşkulu geçmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz festivalimize katılacak olan tüm vatandaşlarımıza keyifli ve eğlenceli anlar geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Giresun Valiliği açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketimini...
        Giresun Valiliği açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol tüketimini...
        Espiye Kaymakamı Tengir, başarılı personeli ödüllendirdi
        Espiye Kaymakamı Tengir, başarılı personeli ödüllendirdi
        Giresun'da DOKAP'ın destekleyeceği projeler imzalandı
        Giresun'da DOKAP'ın destekleyeceği projeler imzalandı
        Giresun'da UMKE temel eğitimi gerçekleştirildi
        Giresun'da UMKE temel eğitimi gerçekleştirildi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Espiye'de empati etkinliği düzenlendi
        Espiye'de empati etkinliği düzenlendi