Espiye'de el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

Espiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı kermesin açılış törenine İlçe Kaymakamı Taner Tengir ile Belediye Başkanı Erol Karadere ve diğer ilgililer katıldı.

Tengir, burada yaptığı konuşmada, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezi'nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kermes iki gün açık kalacak.