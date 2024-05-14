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        Espiye'de el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:59
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        Espiye'de el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

        Espiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı kermesin açılış törenine İlçe Kaymakamı Taner Tengir ile Belediye Başkanı Erol Karadere ve diğer ilgililer katıldı.

        Tengir, burada yaptığı konuşmada, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezi'nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Kermes iki gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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