Giresun'da KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı mücadele çalışmaları sürüyor

Giresun'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı zirai mücadele ile eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek, AA muhabirine, Giresun'da geçen ay 3 KKKA vakası görüldüğünü, bunlardan birinin tedavi altına alındığı Erzincan'daki hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.

Özek, 1 ila 14 gün kuluçka süresi bulunan hastalığa yol açan kenelerin Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde görüldüğünü belirterek, "Özellikle 'hyalomma marginatum' dediğimiz kene türü virüsü taşımaktadır. Yüzde 3 ila 30 arasında öldürücü olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir. Özellikle bulaştan sonra grip gibi semptomlar dikkati çekmektedir. Kırgınlık, özellikle bel ağrıları, ateş, halsizlik gibi semptomlar da gösterebiliyor. Bu belirtileri gösteren hastaların mutlaka kene açısından sorgulamaları yapılmalıdır." dedi.

Müdürlük olarak söz konusu ilçelerde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini aktaran Özek, "Başta okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimize, kent ve köylerde vatandaşlara eğitimler veriyoruz. Halka açık alanlara kenelere karşı korunma yöntemlerini içeren afişler asıyor, broşürler dağıtıyoruz. Sağlık personelimizin bilgilerini eğitimlerle yeniliyoruz." diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yunus Emre Aydoğdu ise kurum olarak Giresun'da 33 bini aşkın büyükbaş hayvana yönelik ilaçlı mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.