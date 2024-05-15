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        Piraziz Belediyesine ait sosyal tesis öğretmenevi olacak

        Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:51
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        Piraziz Belediyesine ait sosyal tesis öğretmenevi olacak
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        Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tahsise ilişkin protokol, İlçe Kaymakamı Burak Öz'ün katılımıyla Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın tarafından imzalandı.

        Ayyıldız, yaptığı açıklamada, sosyal tesisin daha önceki gibi öğretmenevi olarak hizmet vermesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın da protokolden duyduğu memnuniyeti söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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