Eynesil'de kermes düzenlendi

Kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağını belirten Uzun, "Aileler evlerinde yaptıkları ürünleri kurulan stantlarda satışa sundular. Okul aile birliğimiz ve öğretmenlerimizin özverisi sonucu güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Dünya Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük tarafından yapıldı.

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