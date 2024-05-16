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        Giresun'da apartman bacasına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Giresun'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:55
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        Giresun'da apartman bacasına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Giresun'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

        Erikliman Mahallesi'ndeki bir apartmanın bacasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

        Adrese giden Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, termal kamerayla kedinin bulunduğu yeri tespit etti.

        Bulunduğu yerden kurtarılan kedinin yapılan tetkiklerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itfaiye personeline teşekkür ederek, "Günün güzel haberi Giresun itfaiyemizden. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Giresun itfaiyemiz can dostumuzu sıkıştığı yerden büyük özveriyle çıkarttı. Hassasiyetle ve son teknolojik imkanlarla sevimli kediyi kurtaran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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