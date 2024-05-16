Giresun'da apartman bacasına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itfaiye personeline teşekkür ederek, "Günün güzel haberi Giresun itfaiyemizden. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Giresun itfaiyemiz can dostumuzu sıkıştığı yerden büyük özveriyle çıkarttı. Hassasiyetle ve son teknolojik imkanlarla sevimli kediyi kurtaran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bulunduğu yerden kurtarılan kedinin yapılan tetkiklerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Erikliman Mahallesi'ndeki bir apartmanın bacasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

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