Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Espiye'nin Soğukpınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.
Espiye'nin Soğukpınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.
Kurslara katılım sağlayan 24 kursiyerin bir yıl boyunca emek verdiği çalışmalar belediye binası önünde sergilendi.
Serginin açılış törenine katılan İlçe Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezlerinin, toplumun değişen ve gelişen şartlarına göre çalışma gücünü artırmak ve geliştirmek adına önemli olduğunu belirtti.
Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifika verildi.
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