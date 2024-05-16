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        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:08
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        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, programda yaptığı konuşmada, ilçede engelliler derneği kurulacağını söyledi.

        Alt ve üst geçitlere engelli asansörü yapılacağını aktaran Karadere, "Cadde ve sokaklar engellilere uygun hale getirilecek. Engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz ve kendilerinin her zaman yanındayız." dedi.

        Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ise Espiye'de engellilerle birlikte olmanın ve onların sorunlarına eğilmenin toplumun görevi olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından engellilere günün anısına çiçek verildi.

        Programa Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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