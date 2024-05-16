Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenlendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Erol Karadere, programda yaptığı konuşmada, ilçede engelliler derneği kurulacağını söyledi.
Alt ve üst geçitlere engelli asansörü yapılacağını aktaran Karadere, "Cadde ve sokaklar engellilere uygun hale getirilecek. Engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz ve kendilerinin her zaman yanındayız." dedi.
Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ise Espiye'de engellilerle birlikte olmanın ve onların sorunlarına eğilmenin toplumun görevi olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından engellilere günün anısına çiçek verildi.
Programa Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur ile diğer ilgililer katıldı.
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