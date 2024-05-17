Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da ters laleler açtı

        Giresun'un Alucra ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da ters laleler açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler açtı.

        İlçenin Demirözü köyü Sarıyer Yaylasında ters laleler baharla birlikte yılda bir kez açarak yaklaşık 20 gün kendini gösteriyor.

        Yöre halkınca korunan ters laleler farklı renkleriyle yeşil çayırları süslüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ters laleyi tahrip etmenin ve koparmanın cezası 244 bin Türk lirası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
        Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor
        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor
        Giresun'da kahverengi kokarcayla "samuray"lı mücadele
        Giresun'da kahverengi kokarcayla "samuray"lı mücadele
        Giresun'da apartman bacasına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
        Giresun'da apartman bacasına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
        Giresun Valisi Serdengeçti'den şehit kızına doğum günü sürprizi
        Giresun Valisi Serdengeçti'den şehit kızına doğum günü sürprizi