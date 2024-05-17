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        Espiye'de resim sergisi açıldı

        Espiye'de el sanatları resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:31
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        Espiye'de resim sergisi açıldı
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        Espiye'de el sanatları resim sergisi açıldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Salonu'nda organize edilen sergide ahşap, ebru, taş boyama, pastel boya, kuru kalem, sulu boya ve akrilik olmak üzere 550 resim yer alıyor.

        Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Taner Tengir, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sergi iki gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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