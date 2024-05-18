Giresun'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kanlıca köyü mevkisinde, Üçtepe beldesi yönüne giden M.T. (55) idaresindeki 28 ADD 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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