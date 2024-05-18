Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kanlıca köyü mevkisinde, Üçtepe beldesi yönüne giden M.T. (55) idaresindeki 28 ADD 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        Espiye'de resim sergisi açıldı
        Espiye'de resim sergisi açıldı
        Giresun'da ters laleler açtı
        Giresun'da ters laleler açtı
        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
        Espiye'de engelliler ile etkinlikte bir araya gelindi
        Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor
        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor
        Giresun'da kahverengi kokarcayla "samuray"lı mücadele
        Giresun'da kahverengi kokarcayla "samuray"lı mücadele