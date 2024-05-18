Giresunspor Kulübünde başkanlığa Emin Ertuğral seçildi

Trendyol 1. Lig'de küme düşen Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Emin Ertuğral seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde tek liste ile gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 89 üye oy kullandı. Geçerli 83 oyu alan Ertuğral, kulübün yeni başkanı oldu.

Emin Ertuğral, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu söyledi.

Giresunspor'u başarılı günlerine döndürmeye çalışacaklarını ifade eden Ertuğral, "Elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz öncelikle takımı burada tutmak, transfer tahtasını açmak. Ciddi anlamda borcumuz var, bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız." dedi.