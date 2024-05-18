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        Giresunspor Kulübünde başkanlığa Emin Ertuğral seçildi

        Trendyol 1. Lig'de küme düşen Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Emin Ertuğral seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:57
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        Giresunspor Kulübünde başkanlığa Emin Ertuğral seçildi
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        Trendyol 1. Lig'de küme düşen Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Emin Ertuğral seçildi.

        Çotanak Spor Kompleksi'nde tek liste ile gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 89 üye oy kullandı. Geçerli 83 oyu alan Ertuğral, kulübün yeni başkanı oldu.

        Emin Ertuğral, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu söyledi.

        Giresunspor'u başarılı günlerine döndürmeye çalışacaklarını ifade eden Ertuğral, "Elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz öncelikle takımı burada tutmak, transfer tahtasını açmak. Ciddi anlamda borcumuz var, bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız." dedi.

        Ertuğral başkanlığındaki yönetim kurulunda Bülent Erol, Cihan Demir, Fatih Sakal, Gökhan Kahveci, Hakan Parlakoğlu, Halil Taşhan, İbrahim Güler, Mehmet Yiğit, Mustafa Uzun, Naim Demir, Osmal Topal, Önder Söğünmez, Salih Özkan, Tüncer Çimenli ve Zeki Bodur yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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