Giresun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kayboldu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si kayboldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si kayboldu.
Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.
Kazayı gören köylüler, suda sürüklenen H.D'yi kanaldan çıkardı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.D'yi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ekipler, otomobildeki B.Ş. ve M.T'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.