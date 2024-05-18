Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da otomobilin su kanalına devrildiği kazada kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da otomobilin su kanalına devrildiği kazada kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

        Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisindeki kazada, hidroelektrik santralinin su kanalında kaybolan B.Ş. ve M.T'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti.

        AKUT ekibinin botla kanalda yürüttüğü çalışmalar sırasında B.Ş. ve M.T'nin cesetlerine ulaşıldı.

        Cesetler, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmişti. Vatandaşlar tarafından suda sürüklenen H.D. kanaldan çıkarılmış, otomobildeki B.Ş. ve M.T. ise kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da otomobilin düştüğü kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri b...
        Giresun'da otomobilin düştüğü kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri b...
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1'i imam 2 kişi kayıp (3)- Yeniden
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1'i imam 2 kişi kayıp (3)- Yeniden
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi...
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi...
        Giresun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kayboldu
        Giresun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kayboldu
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi...
        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi...
        Giresunspor'da başkanlığa Emin Ertuğral seçildi
        Giresunspor'da başkanlığa Emin Ertuğral seçildi