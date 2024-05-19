Giresun'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Giresun'da dolmuş durağında bırakılan ve fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Giresun'da dolmuş durağında bırakılan ve fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Cin Ahmet mevkisindeki dolmuş durağındaki çantayı farkeden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, söz konusu güzergahı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
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