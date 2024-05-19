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        Giresun'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı

        Giresun'da dolmuş durağında bırakılan ve fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:19
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        Giresun'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı
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        Giresun'da dolmuş durağında bırakılan ve fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Cin Ahmet mevkisindeki dolmuş durağındaki çantayı farkeden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, söz konusu güzergahı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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