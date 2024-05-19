Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Yağlıdere ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Törende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi.

İlçe stadında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Giresun'un Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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