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        Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatılıyor

        Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, halk arasında havaların ısınmasıyla bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği kapsamında çeşitli ritüeller gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:23
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        Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatılıyor
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        Giresun'da 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, halk arasında havaların ısınmasıyla bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği kapsamında çeşitli ritüeller gerçekleştirildi.

        Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü alanda vatandaşlar, mayıs yedisi geleneklerini yerine getirdi. Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sacayağı üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de "Derdim, belam denize." sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

        Giresun Adası'nın etrafını gezme geleneğine ise güvenlik tedbirleri kapsamında izin verilmedi.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, burada yaptığı konuşmada, festivalin 3 bin yıllık gelenek olduğunu söyledi.

        Bu yılki festivalin de coşkuyla kutlandığını belirten Köse, "Bizler yerel yönetimde şehrimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini sizlerle yaşamaya devam edeceğiz. Toplumlar kültürlerini ve sosyal yapılarını hiçbir zaman kaybetmemelidir." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol ve halk dansları topluluklarının temsilcileri dilek tutarak sacayağından geçti.

        Etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Slovakya ve Gürcistan'dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle sona erdi.

        Konserler, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, 23 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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