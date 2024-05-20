SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.
Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, bugün başlayan 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında organize edilen uçuşu ilgiyle izledi.
Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.
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