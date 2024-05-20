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        SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:28
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        SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.

        Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, bugün başlayan 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında organize edilen uçuşu ilgiyle izledi.

        Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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