Yağlıdere'de okuma bayramı etkinliği düzenlendi

Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, öğrencilerin okuma ve yazma çalışmalarındaki başarılarını kutlamak, öz güvenlerini geliştirmek ve birlikte paylaşımda bulunmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde organize edilen ektinlikte okuma ve yazma öğrenen birinci öğrenciler "Harfler konuşuyor", "ABC" ve "Sayılar" gibi gösteriler sergiledi. Etkinlikte öğrenciler şarkılar söyleyerek eğlendi.

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