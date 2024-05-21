Yağlıdere'de muhtarlara seminer verildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Seminerde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde alabilmeleri gibi konularda bilgi verildi.
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