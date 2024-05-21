Yağlıdere'de muhtarlara seminer verildi

Seminerde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde alabilmeleri gibi konularda bilgi verildi.

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