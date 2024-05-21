Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi

İlçeye bağlı Yeşildere ve Beşirli köyleri arasında yer alan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çağlayan yılın bu zamanlarında etrafındaki mor ve sarı çiçeklerle renkleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.