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        Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi

        Giresun'un Görele ilçesinde etrafı çiçeklerle renklenen Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:16
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        Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi
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        Giresun'un Görele ilçesinde etrafı çiçeklerle renklenen Paşaca Şelalesi FPV dronla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Yeşildere ve Beşirli köyleri arasında yer alan Paşaca Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çağlayan yılın bu zamanlarında etrafındaki mor ve sarı çiçeklerle renkleniyor.

        Şelale doğal güzelliğinin yanı sıra uzunluğuyla da dikkat çekiyor.

        Yaklaşık 40 metreden dökülen şelale FPV dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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