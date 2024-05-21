Giresun'da kayıp kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi.

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