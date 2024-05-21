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        Giresun'da kayıp kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:06
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        Giresun'da kayıp kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi.

        Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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