Giresun'un yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Serdengeçti, kadim bir medeniyetin mirasına sahip olduklarını vurgulayarak, Giresun'un Türk mutfağındaki yerinin tanıtımının turizm açısından önemine dikkati çekti.

Giresun'da şu an 13 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Serdengeçti, bu sayının 20-30'a ulaşacağını öngördüklerini aktardı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere coğrafi işaret konusunda Giresun'un iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, bezelye kızartması gibi yöresel yemekler sergilendi.

Etkinlikte, Avrupa Birliğince (AB) tescillenen Giresun tombul fındığından üretilen ezme ve kadayıfın yanı sıra coğrafi işaret tescilli Alucra oğlak kebabı, Çavuşlu ekmeği, Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve Piraziz elması katılımcılara ikram edildi.

Valilik koordinesindeki etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Oteli olarak kullanılan Zeytinlik semtindeki tarihi konağının bahçesinde gerçekleştirildi.

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