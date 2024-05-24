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        Yağlıdere'de bahar şenliği düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu tarafından geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:54
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        Yağlıdere'de bahar şenliği düzenlendi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu tarafından geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi

        Okul bahçesinde organize edilen şenlikte sınıf sergileri, okul kermesi, eğitici animasyonlar, çiğ köfte, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata ikramı, müzik eğlence, palyaço gösterisi ve yerel sanatçılar konseri gerçekleştirildi.

        Şenliğe Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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