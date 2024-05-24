Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı yapıldı

Toplantıda yapılan seçimde birlik başkanlığına Küçükköy Muhtarı Ömer Bayram,1. Başkan Vekilliğine Kadir Kılınç, 2. Başkan Vekilliğine Eşref Kandemir, katip üyeliğine Halil Karaaslan, Aslan Kahveci, Encümen üyeliğine Recep Yanbul ve Eşref Yıldız seçildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.